Nieuw onderzoek naar De Holen nadat Raad van State bescherming eerder vernietigde

Op 28 augustus ondertekende Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Diependaele het besluit tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van De Holen in Pelt. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 10 oktober tot 9 november.

De Holen is een ruim 65 hectare groot bosrijk gebied waaronder een uitgebreid historisch irrigatienetwerk bewaard is gebleven. Het ligt op het tracé dat al sinds 1978 op het gewestplan staat ingetekend om de noordelijke omleidingsweg aan te leggen. Het waterrijk natuurgebied geniet inmiddels ook Europese bescherming. Een eerdere beslissing om De Holen te beschermen als historisch landschap werd door de Raad van State vernietigd omdat er geen bevraging bij de bevolking georganiseerd was.

Bezwaren

Na de recente voorlopige bescherming volgt daarom nu een openbaar onderzoek en kan iedereen opmerkingen of bezwaren kenbaar maken bij de gemeente. Binnen de negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Diependaele over een definitieve bescherming. Het openbaar onderzoek loopt van 10 oktober tot 9 november. Op maandag 7 november is het Agentschap Onroerend Erfgoed doorlopend aanwezig van 19 uur tot 21 uur voor duiding en het beantwoorden van vragen. Dit vindt plaats in het Buurthuis Damsheide aan de Holenweg 2. Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier ligt ook ter inzage bij de gemeentelijke dienst Planning en Projecten aan de Oude Markt in Pelt. Dit na voorafgaandelijke afspraak op het nummer 011/ 94 .94 .94. Bezwaren of opmerkingen kunnen verstuurd of afgegeven worden op de gemeente of gemaild via planningenprojecten@gemeentepelt.be.

