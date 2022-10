Joren uit ‘Blind getrouwd’ reageert na incident op huwelijksreis: “Ik snap niet dat iemand in die positie leugens verkondigt”

Een bizar moment in ‘Blind getrouwd’ maandagavond. Na een lange dag wilde Joren Dumont (36) in zijn bed kruipen, maar de deur van de hotelkamer bleek gesloten. Toen zijn kersverse echtgenote Lien Opdebeeck (30) die niet kwam openmaken, sliep hij noodgedwongen op een ligstoel naast het zwembad. Een huwelijk dat ten dode opgeschreven is, oordelen de kijkers. Zelf schrijft Joren het moment af als ‘een scheet in een fles’.

“Het moet vooral niet opgeblazen worden”, zegt Joren over het incident. De camera’s legden niet het moment zelf, maar enkel de nasleep ervan vast. “Ik kwam ’s avonds terug en merkte dat de schuifdeur dicht was. Lien had de sleutel, dus ik dacht dat zij me zou binnenlaten. Maar volgens haar was die deur open. Ik stuurde haar een berichtje, maar dat heeft ze pas later gezien. Intussen was ik al in slaap gevallen.”

En dus bracht Joren de nacht buiten door. Voor verschillende kijkers is het hele gebeuren hét bewijs dat het koppel de eindmeet van het programma niet zal halen. Des te meer omdat Lien al liet doorschemeren dat ze het af en toe moeilijk heeft met de schijnbaar onuitputtelijke energie van Joren.

“Maar wie het programma een beetje volgt, weet intussen dat ik mijn moeder erg graag zie. Dus ik zweer nu, op haar hoofd, dat er geen kwaad opzet in het spel was”, zegt Joren. “Ik hoor dat de hotelmanager intussen ook gezegd heeft dat ze mij en Lien vlak daarvoor ruzie zag maken. Waar ze dat vandaan haalt, weet ik niet. Ik snap ook niet dat iemand in die positie leugens verkondigt. Misschien wilde ze haar thirty secondsof fame.”

Anekdote

“Het hele gebeuren was een scheet in een fles, het soort voorval dat je jaren later als anekdote op een feestje vertelt”, gaat hij verder. “We hebben er intussen echt al veel mee gelachen. Natuurlijk was ik geschrokken en de ochtend daarop een beetje geagiteerd. De dagen waren warm, maar ’s nachts kan het in Bodrum flink afkoelen. Maar zoals je in het programma kon zien, hebben we dat achteraf uitgepraat. De makers hebben daar niets uitgeknipt of aan toegevoegd.”

“Ik wil vooral niet dat kijkers nu slecht praten over Lien”, besluit hij. “Zij heeft dat niet met kwade bedoelingen gedaan, en wij zijn meer dan oké met elkaar. Ze was in het begin een beetje overdonderd door mijn enthousiasme, maar dat is menselijk. Ze heeft iets meer moeite om zich open te stellen dan ik, ja. Dat kan toch? Je gaat de komende weken nog zien dat we allebei positief in dat verhaal blijven staan.”