De glossy lippen van Hailey Bieber veroorzaken rel in beautyland: “Dit komt niet goed over”

De Amerikaanse Hailey Bieber, wederhelft van popster Justin Bieber, heeft oproer veroorzaakt met haar lippen. Het model bracht in een tutorial op TikTok lippenpotlood aan in een bruine tint. Velen vinden dat absoluut niet kunnen omdat ze een bestaande trend uit de black en latino community eigen maakt.

Hailey Bieber deelt af en toe een make-uplook op TikTok. Eind september deed ze dat opnieuw en toonde ze haar fans hoe ze zichzelf kunnen klaarstomen voor de herfst met brownie glazed lips, wat evenveel betekent als glanzend bruine lippen. In het filmpje beklemtoont de ster de contour van haar lippen met een bruin lippotlood. Vervolgens kleurt ze onder- en bovenlip in met een transparante glos. (Lees verder onder de video’s)

@haileybieber ready for all the fall things including brownie glazed lips 🥹✨✨✨🤎🤎🤎 ♬ cant erase - weeping audios

Vrouwen met een getinte huidskleur zijn niet te spreken over het feit dat Bieber, een vrouw met witte teint, zich de look eigen maakt en deze promoot als herfsttrend. Ook het woord ‘brownie’ schiet bij velen in het verkeerde keelgat. “Het komt niet goed over als je een bruine lipliner als je eigen idee probeert door te geven en het een ‘brownie’ lipliner noemt, terwijl dit overduidelijk is gemaakt door vrouwen van kleur. Zij hebben lang moeten vechten opdat merken zouden stoppen met donkere make-uptinten naar voedsel te vernoemen”, aldus een misnoegde TikTok-gebruiker. Het is een van de velen die Bieber beschuldigen van schaamteloze culturele appropriatie. (Lees verder onder de video’s)

Getto versus modieus

Ook Sir John, de make-upartist van Beyoncé, mengt zich in de discussie en vindt dat de oorsprong van de look niet uit het oog verloren mag gaan. “Het enige wat je vroeger had was lipliner en heldere gloss,” zo citeert modewaakhond Diet Prada hem op Instagram. “We moesten creatief zijn en dingen op een onorthodoxe manier proberen vanwege het gebrek aan producten voor zwarte en bruine mensen. Terwijl decenniaoude trends hun weg vinden naar nieuwe gemeenschappen via sociale media, gaat de context verloren voor een nieuwe generatie die snel dingen als hun eigendom claimt. Iedereen heeft het gevoel dat ze voor het eerst goud hebben gevonden. Daarom moeten we kijken en zeggen: He, we waren hier eerder. Toen mijn moeder, zussen, de zwarte en latino-gemeenschap de look probeerden, werd het gezien als getto. Nu witte mensen het aanbrengen, wordt het gezien als modieus.” (Lees verder onder de video’s)

Sir John vindt niet dat bruine lipliner exclusief moet worden, maar wel dat men er met kennis van de afkomst en enige voorzichtigheid moet mee opspringen. “Schoonheid is voor iedereen”, klinkt het. Wie een voorbeeld wil nemen aan Bieber hoeft volgens hem niet eens met een bruine potlood te werken. Een kleur die twee tinten dieper is dan je eigen teint geeft volgens de man het mooiste resultaat.