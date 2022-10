50 meter nieuw fietspad in Rallylaan opdat fietsers veiliger kunnen oversteken

In de Rallylaan wordt aan de aansluiting met de Haagdoorndijk (N790) over een lengte van ongeveer 50 meter een fietspad aangelegd aan de kant van het provinciaal domein Dommelhof.

Het is de bedoeling dat de fietsers die van het kanaal komen hiermee een meer veilige aansluiting krijgen op de fietsoversteekplaats van de N790. Het fietspad wordt aangelegd in rood asfalt en met een ribbelstrook gescheiden van de rijweg. Naar verwachting zullen de werken een tweetal weken duren. Tot de voltooiing is de Rallylaan aan de Haagdoorndijk afgesloten voor het verkeer. Omrijden kan via de Hockeylaan en de Scoutsdreef.

(cn)