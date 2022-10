Remco-gekte in Binche, Evenepoel zelf eert afscheidnemende Gilbert en ploegmaat Keisse: “Meer iconisch dan dit kan niet”

Remco Evenepoel is hot. De nieuwe wereldkampioen werd in Binche aan de teambus opgewacht door een massa fans, die hem luid toejuichten. Er was ook veel volk op de been voor het afscheid van Philippe Gilbert (40), die in Binche-Chimay-Binche aan de start stond van zijn allerlaatste profkoers op Belgische bodem reed.

“Het is een mooie afsluiter voor mijn Belgische supporters”, zei Evenepoel voor de start in Binche. Wat mogen we verwachten van Evenepoel in zijn eerste koers als wereldkampioen? “Ik weet niet wat ik er van moet verwachten. Ik ga alvast proberen te genieten. Het weer zit al mee, dat is al heel veel. De afgelopen dagen heb ik heel weinig geslapen. Ik ga het gewoon op mij laten afkomen en zien wat er kan.”

De dag staat ook in het teken van het afscheid van Philippe Gilbert (40) en Iljo Keisse (37). “Het zijn twee van mijn idolen. Iljo heeft een heel belangrijke rol gespeeld in mijn leven en in mijn carrière. Een meer iconische dag dan dit kan denk ik niet.”

Voor de koers schonk Evenepoel een rode leiderstrui van de Vuelta aan Gilbert, met wie hij in 2019 nog ploegmaats was bij Quick-Step.

