Ally Samatta sluit aan op training bij KRC Genk

Eenentwintig spelers tekenden present, onder hen ook Ally Samatta. De Tanzaniaanse spits maakte zijn terugkeer op het oefenveld nadat hij zich tijdens de interlandbreak blesseerde aan de knie op training met de nationale ploeg. Samatta werd nog uit de selectie gehouden tegen KV Oostende maar lijkt op koers te liggen om er zaterdag opnieuw bij te zijn tegen KV Kortrijk.

Of Joseph Paintsil dan ook zijn comeback kan maken, is nog niet duidelijk. De Ghanees trainde vandaag nog niet mee met de groep en revalideert individueel verder nadat hij ruim drie weken geleden een hamstringblessure opliep tegen Union. Zijn situatie wordt dag per dag bekeken.

Eveneens niet van de partij: Mike Penders en Mika Godts. De doelman en de aanvaller stapten dinsdagochtend mee op het vliegtuig met de U19 richting Praag voor de terugwedstrijd in de Youth League tegen Slavia.