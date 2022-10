Onthoofd vrouwenlichaam dat vlakbij Belgische grens gevonden werd, is van Portugese

Het verminkt en onthoofd vrouwenlichaam dat midden september werd aangetroffen in Frankrijk, nabij het drielandenpunt België-Frankrijk-Luxemburg, is van een Portugese die in Luxemburg woonde. Dat heeft het parket van Nancy dinsdag gemeld.

“Dankzij de verspreiding in de pers van de tekeningen van de tatoeages van het slachtoffer hebben de gerechtelijke autoriteiten van het Groothertogdom Luxemburg ons laten weten dat zij de vrouw met het verminkte lichaam hebben geïdentificeerd”, aldus procureur François Pérain. Die identificatie werd bevestigd door een “DNA-vergelijking”.

Uit de autopsie was al gebleken dat het lichaam toebehoorde aan een vrouw tussen de 20 en 35. Er werden geen sporen aangetroffen van verwondingen door kogels of messen, en evenmin is er sprake van seksueel geweld. Waarschijnlijk werd ze vermoord in de 24 uur voor de vondst van het lichaam, en werd ze op een andere plaats “in stukken gehakt”, aldus Pérain.

Het dossier komt nu in handen van het parket van Diekirch, in Luxemburg.