Limburgse Zoo herleeft in een boek

Zaterdag 24 september stelde Jef Habex zijn boek over de Limburgse Zoo voor aan het Genkse publiek in de bibliotheek. Jarenlang bezocht de auteur de weduwe van de directeur van de zoo van Zwartberg. Uit de talloze gesprekken die Habex voerde met mevrouw Isabella Wauters onthield hij leuke, maar ook aandoenlijke verhalen. En die verdienden een boek, zo vond hij.

Bijna dertig jaar lang was de Limburgse zoo een ware attractiepool in het Genkse. Na de sluiting in 1998 gingen er stemmen op om een herbestemming voor de site in te vullen. Uiteindelijk ging het project Labiomista van start. In het boek verhaalt auteur Jef Habex niet alleen de geschiedenis van de voormalige dierentuin, maar schenkt hij ook aandacht aan uitweidingen over het nut van dierentuinen en over actueel gerelateerde onderwerpen zoals het verschijnen van de wolf in Limburg.

Weemoed

De passionele manier waarop mevrouw Isabelle Wauters vertelde, klinkt door in het boek van Habex. Geschreven in een gesproken schrijfstijl hoor je als het ware de weemoed van Isabella. De auteur dankte in zijn openingswoord de familie Wauters die hem een groot aantal foto’s en unieke documenten overmaakte.

Dit boek is een must voor iedereen die ooit de zoo bezocht, maar ook de jongere generatie die deze dierentuin nooit heeft gekend, zal dit werk lezen met veel interesse. Of zoals de auteur zelf zegt: “Dit boek is niet alleen een reminder aan de zoo voor velen die de dierentuin in Zwartberg ooit bezochten, het is ook een boeiend relaas voor iedereen die begaan is met het lot van onze aardgenoten, de dieren.”

Op vrijdag 14 oktober geeft Habex een lezing in boekhandel Malpertuis om 20 uur. Inschrijven is gewenst op info@boekhandelmalpertuis.be (toegang 5 euro). Het boek is ook te verkrijgen op de heemkring (30 euro) en in de bibliotheek (heemkring@heidebloemke.be)