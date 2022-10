700 Limburgers op cruise met TVL

De jaarlijkse kijkersreis is dit jaar een cruise met de MSC Grandioza. Dat is reizen in stijl met elke dag een andere bestemming zoals Cinque Terra, Rome, Mallorca, Barcelona en Cannes. Aan boord zijn er heel wat TVL-activiteiten zoals een quiz, karaoke, een Limburgse zangavond en een galadiner. De apotheose is de showmiddag met optredens van Marc Stans, Zita Paulussen van The Voice Kids, Marie-Jeanne Vandyck van The Voice Senior en natuurlijk de Romeo’s. Er worden ook twee uitzendingen opgenomen van 'Hallo Limburg' met Rudi Moesen. Die kan je bekijken op 24 en 26 oktober op TV Limburg.