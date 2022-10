Victoria’s Secret wil met wereldwijde campagne ‘undefinable’ definitief breken met het verleden

Met ‘undefinable’ wil Victoria’s Secret zichzelf terug op de kaart zetten. De wereldwijde campagne bestaat volgens het merk uit authentieke verhalen van vrouwen met elk hun eigen verhaal. Met het kernthema ‘‘undefinable’ , ‘ongedefinieerd’ in het Nederlands, wil het merk zijn evolutie nogmaals in de verf zetten. Schoonheid kan en mag niet gedefinieerd worden.

Op de affiches zijn onder meer bekende namen zoals Bella Hadid te zien, en ook de Amerikaanse singer-songwriter Brittney Spencer en de paralympische atlete Femita Ayanbeku. “Ik ben er trots op deel uit te maken van een campagne voor een bedrijf dat zijn historische imago van schoonheid herdefinieert”, zegt Spencer. “Het is een goede zaak dat ze hun glamour toegankelijk willen maken voor het grote publiek.”

Amy Hauk, CEO van het lingeriemerk, benadrukt dat het merk voor iedereen is. “De klant staat bij ons altijd centraal. We zullen ons platform blijven gebruiken om de individualiteit en diversiteit van vrouwen te vieren. Daarom vragen we aan alle vrouwen wereldwijd om deel te nemen aan de conversatie en om hun stem te gebruiken. Deel jullie verhalen en vertel wat jullie ‘‘undefinable’ maakt.