Robbe Ghys past voor WK baanwielrennen met knieblessure: “Kan niet op een hoog niveau presteren”

“Door die knieblessure heb ik niet kunnen trainen en kan ik niet op een hoog niveau presteren”, legde hij uit. “Ik heb vervolgens samen met mijn trainer en mijn coach beslist niet te zullen deelnemen aan het komende WK. Ik ga nu rust nemen en mijn knie laten herstellen. Ik zie jullie allemaal op de Zesdaagse van Gent.” Die zesdaagse vindt van 15 tot 20 november plaats in het Gentse Kuipke.

Ghys maakte deze zomer indruk op het EK baanwielrennen in München. Hij pakte zilver in de puntenkoers en brons in de ploegkoers, aan de zijde van Fabio Van den Bossche. Op het WK in Roubaix vorig jaar pakte hij met huidig bondscoach Kenny De Ketele brons in de ploegkoers.

Ghys ruilt in het tussenseizoen Sport Vlaanderen-Baloise voor Alpecin-Deceuninck. Hij heeft ook ambities op de weg en pakte vorig seizoen zijn eerste profzege met een rit in de Baloise Belgium Tour.