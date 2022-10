Herfstvaccin ten onrechte “aanbevolen” in reeks uitnodigingsbrieven: “Programmeerfout”

De fout staat in brieven die werden verstuurd naar 18- tot 64-jarigen en waarbij het vaccinatiecentrum in de brief geen datum en uur voorstelt voor een afspraak. “In deze versie van de brief staat in de inleiding foutief een zin die zegt dat dat het vaccin is aanbevolen”, zegt Zorg en Gezondheid. Op de keerzijde staat wel correct dat de inenting een aanbod is voor die doelgroep, en dat ze aanbevolen is in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij zwangerschap of wanneer de persoon andere gezondheidsproblemen heeft.

In die brieven werd de inleiding overgenomen van de brief die gebruikt wordt voor 65-plussers, legt het agentschap uit. Voor hen is het herfstvaccin wel aanbevolen. “De vergissing werd meteen rechtgezet zodra ze werd vastgesteld. In alle uitnodigingbrieven die nu verstuurd worden naar 18-64-jarigen, is de zin over de aanbeveling dus verwijderd.”

In de uitnodigingsbrieven voor 18-64-jarigen waarbij er wel al een datum en uur van vaccinatie worden voorgesteld, stond de fout niet.