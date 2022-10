Waarom Club Brugge vanavond (wellicht) pas in het laatste halfuur moet vrezen voor Atlético-aanvaller Antoine Griezmann

Antoine Griezmann (31) wordt dinsdagavond niet in de basis verwacht voor de Champions League-wedstrijd van Atlético Madrid op het veld van Club Brugge. Niet omdat hij niet fit is of omdat hij niet goed genoeg is, maar door een speciale clausule in zijn contract. Schrik er niet van als Griezmann straks tussen minuut 60 en minuut 65 invalt.

Antoine Griezmann startte dit seizoen nog maar één keer in de basis bij Atlético Madrid. Dat was in de topper tegen stadsgenoot Real Madrid (1-2-nederlaag) half september. De andere acht wedstrijden – competitie en Champions League samengeteld – viel de Franse aanvaller telkens in tussen minuut 60 en minuut 65. Ondanks zijn geringe speeltijd zit Griezmann toch al aan drie goals en één assist dit seizoen. Het is dus niet dat ze hem bij Atlético niet kunnen gebruiken.

Waarom is hij dan geen basisspeler meer? Alles heeft te maken met een clausule in zijn contract. Kort samengevat: Atlético huurt Griezmann sinds de zomer van 2021 tot volgende zomer van Barcelona. In het huurcontract staat dat er een aankoopoptie van 40 miljoen euro geactiveerd wordt als Griezmann in totaal meer dan 50 procent van de wedstrijden (waarvoor hij beschikbaar was) speelt. Volgens Barça ging die voorwaarde over het eerste seizoen en zou Atlético nu al moeten betalen, volgens Atlético ging het over de twee seizoenen samen.

© EPA-EFE

Nog tien à elf basisplaatsen

De clubs, die allebei niet in de meest gunstige financiële situatie zitten, onderhandelen al weken over een verlaging van die afkoopclausule naar 25 miljoen euro. Stel dat de afkoopclausule niet gelicht wordt, dan moet Griezmann volgend seizoen terug naar Barcelona, waar hij nog één seizoen onder contract ligt. Dat willen de Catalanen absoluut voorkomen, want ze kunnen zijn waanzinnige salaris van 25 miljoen euro per jaar amper betalen.

Tot er een akkoord gevonden is, zorgt coach Diego Simeone ervoor dat Griezmann op het einde van dit seizoen niet meer dan 50 procent van de wedstrijden gespeeld zal hebben. Neem nu dat Atlético tot het einde van het seizoen nog pakweg veertig wedstrijden speelt, dan zou Griezmann er nog tien à elf in de basis kunnen starten. Coach Simeone laat Griezmann starten in de belangrijkste wedstrijden. Is de match van dinsdagavond tegen Club Brugge belangrijk genoeg om te starten? Een twijfelgeval. Bij verlies van Atlético is er nog geen man overboord, maar met 3 op 9 wordt het wel gevaarlijk met het oog op overwintering in de Champions League.