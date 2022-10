Dit zijn onze weekendtips: loop een record op Dwars door Hasselt of pluk appels in Alden Biesen

Luister naar spannende verhalen In het park, leer alles over het wel en wee van jenever of maak een wandeling in de Vallei van de zwarte Beek. Ook dit weekend is er bij jou in de buurt weer véél te doen.

Verhalen in het park

Luister je graag naar verhalen? Kom dan naar ‘Verhalen in het park’. In Alden Biesen in Bilzen beleef je een levendige verhalentocht in de mooie omgeving van de Landcommanderij. In de namiddag nemen twee kleurrijke vertellers de kinderen mee op sleeptouw. ‘s Avonds is er een tocht voor volwassenen.

Op 8/10 om 14.30 en om 18.30 uur in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.alden-biesen.be

© Alden Biesen

Het wel en wee van jenever

Ontdek het verhaal van een jeneverstokerij tijdens een unieke theatervoorstelling. Theatermaker Ief Gilis van De Wenkbrauwerij bezocht jeneverstokerijen, dook in de archieven en bibliotheken en sprak met verschillende jeneverstokers en voormalige werknemers van stokerijen. Het resultaat: Taterwater, een unieke theatervoorstelling over het wel en wee van jenever.

Op 8/10 om 20 uur, Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 in Hasselt. Info: www.jenevermuseum.be

© RR

Boek ‘n vinyl beurs

Voor de laatste keer dit seizoen kan je lekker snuffelen tussen liefdesromans, thrillers, reisverhalen, kinderboeken en meer. Behalve boeken vind je ook vinylplaten op de beurs in Heusden-Zolder. Verder zijn er standhouders met strips, prentkaarten en gravures én kunnen kinderen ravotten in de speeltuin.

Op 8/10 van 10 tot 17 uur op Domein Bovy, Galgeneinde 22 in Heusden-Zolder. Info: www.dewinning.be

© De Winning

Cosmic Café

Cosmodrome in Genk pakt dit jaar uit met een nieuw concept tijdens de nacht van de duisternis. In Cosmic Café, een soort wetenschapscafé, word je tussen pot en pint geïnspireerd door interessante sprekers. Ze vertellen meer over de effecten van lichtvervuiling, vleermuizen en ander nachtleven en de invloed van nachtelijke verlichting op de natuur. Daarna kan je naar buiten om de sterrenhemel waar te nemen.

Op 8/10 vanaf 19 uur in Brasserie De Krater, Planetariumweg 18-19 in Genk. Info: www.kattevennen.be

© Cosmodrome

Dwars door Hasselt

Hasselt op een andere manier ontdekken? Waarom niet al joggend? Het Kolonel Dusartplein zal opnieuw het epicentrum zijn voor de veertigste editie van Dwars door Hasselt. Het beroemdste plein van de hoofdstad van Limburg is de start- en finishlocatie voor diverse loopwedstrijden tussen 1 en 15 km lang.

Op 9/10 vanaf 9 uur, Kolonel Dusartplein in Hasselt. Info: www.dwarsdoorhasselt.be

© Golazo

Klassieke muziek in de kijker

In het kader van het festival Beroert, dat klassieke muziek in de kijker zet, kan je in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren naar Canto Ostinato van Simeon ten Holt gaan kijken en luisteren. Het werk, dat gecomponeerd werd tussen 1973 en 1979, is Nederlands meest gevierde bijdrage aan de minimal music. Om onbegrijpelijke redenen wordt de compositie slechts zelden in ons land uitgevoerd.

Op 8/10 om 20.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Info: www.beroert.be

© De Winning

Humoristische cartoons

Cultuursmakers Lommel schreef vorig jaar een internationale cartoonwedstrijd uit. Cartoonisten uit binnen- en buitenland gingen aan de slag met het thema ‘Cultuur verbindt mensen’. De beste dertig inzendingen worden getoond tijdens een cartoonexpo. Als bezoeker kan je trouwens nog meebeslissen wie met de publieksprijs aan de haal gaat.

Van 10 t.e.m. 12/10 tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 in Lommel. Info: www.cultuursmakers.be/lommel

© Cultuursmakers Lommel

Appels plukken in Alden Biesen

De boomgaard in Alden Biesen in Bilzen is niet enkel een prachtig plaatje, maar ze zorgt ook elk jaar voor een mooie hoeveelheid aan appels. Op zaterdag 8 oktober kan je zelf deelnemen aan de Alden Biesenpluk. Tijdens de pluk krijg je de kans om tot 40 kg appels te rapen. Lekker voor sap, stroop, een heerlijke appelcake of gewoon uit het vuistje.

Op 8/10 van 11 tot 15 uur in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.alden-biesen.be

© Alden Biesen

Stoffencircus

Maak jij graag zelf je kleding? Ben je zot van stoffen in allerlei kleurtjes en motieven? Zondag houdt het Stoffencircus halt in Lommel. Een honderdtal marktkramers verkoopt er mooie stoffen aan iedereen die zich creatief wil uitleven.

Op 9/10 van 10 tot 16.30 uur, Hertog Janplein in Lommel. Info: www.stoffencircus.nl

© Joren De Weerdt

Herfstige wandeling

De bladeren kleuren steeds meer rood, bruin en oranje. Paddenstoelen steken hun kopjes boven de grond. De herfst is een seizoen vol kleur. Ontdek samen met Natuurpunt de herfst in de Vallei van de Zwarte Beek in Halen.

Op 9/10 om 16 uur, Dorpsstraat 36 in Halen. Info: www.natuurpunt.be/agenda/herfstige-natuurwandeling-de-vallei-van-de-zwarte-beek-1

© Bart Liesenborghs

Wandelen

Zaterdag 8 oktober

Plassentocht

Wandeling langs vijvers, plassen, door bossen, velden en natuurgebieden in Houthalen en omgeving.

Wijklokaal De Bennewed, Binnenvaartstraat 51 in Houthalen.

Van 8 tot 15 uur.

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 8 oktober

Hap-, stap- en speurtocht

Honderd jaar Gezinsbond met een gezellige familiemiddag, met een hap-, stap- en speurtocht. Animatie voor jong en oud.

De Bunker, Nelisveld 4 in Kinrooi.

Van 14 tot 19 uur

Basistarief: 10 euro

Zondag 9 oktober

Wandelen in de prachtige Cicindriavallei

Het wandelgebied Cicindriaria slingert langs diverse kerkdorpjes van Sint-Truiden en Gingelom.

Sint-Lambertuskerk in Bevingen, Centrum 103 in Sint-Truiden.

Om 14.30 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 9 oktober

Herfsttocht in Oudsbergen

Tocht grotendeels door bos- en duingebieden, met prachtige herfstkleuren.

Kimpenhof, Laerstraat 3 in Oudsbergen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 9 oktober

Kapellekeswandeling

Culturele wandeling langs kapellen en grotten. Er zijn drie wandellussen rond de kerkdorpen Schoonbeek en Beverst. Een vierde wandeling is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Kerk in Schoonbeek, Schoolstraat 23 in Bilzen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 9 oktober

Paddenstoelenwandeling

Een begeleide wandeling waarbij Natuurpunt op zoek gaat naar paddenstoelen. Een leuke activiteit voor jong en oud.

Smeetshof, Smeetshofweg 1 in Bocholt.

Om 16 uur

© Luc Daelemans

Zondag 9 oktober

Hasseltse architectuur

Tijdens deze wandeling neemt de gids je mee langs klassiekers, verrassende hedendaagse stadsontwikkeling en moderne hoogstandjes.

Op de hoek aan Apotheek in het Zwaard, Grote Markt in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 9 oktober

Gezondheidswandeling

Een wandeling in de frisse buitenlucht is gezond, maar weet je wat er nog goed aan is? Marjolijn vertelt je leuke wist-je-datjes.

Kruising Kupweg en Geulerweg.

Om 14 uur.

Basistarief: gratis

Zondag 9 oktober

Wandeling in het Wik

Natuurwandeling in het Wik onder leiding van een natuurgids. Trek stevige wandelschoenen aan.

Craennevenne in Genk.

Om 11 uur.

Varia

Zaterdag 8 oktober

Verwendag in de bib in Alken

Verwendag in de bib met een slow reading voor de echte leesbeesten.

Openbare bibliotheek Alken, Papenakkerstraat 5 in Alken.

Van 10 tot 12 uur.

Zaterdag 8 oktober

Workshop striptekenen

Met welke handige tekentrucs maak jij je eigen cartoonfiguur? In deze workshop ontdek je hoe je zelf bedachte stripfiguren tot leven brengt.

Bibliotheek Lummen, Groenstraat 42 in Lummen.

Van 9.30 tot 11.30 uur

Zaterdag 8 oktober

Lezing Leen Dendievel

In ‘Brief aan mijn kind’ geeft een vader onmisbare levenslessen door aan zijn kinderen.

Bibliotheek Hasselt, Martelarenlaan 17 in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

© DBA

Zaterdag 8 oktober

De Bourgondiër

Met De Bourgondiërs schreef Bart Van Loo een ongeziene voltreffer: meer dan 270.000 verkochte exemplaren, lyrische recensies en één van de best beluisterde podcasts uit de Lage Landen.

Cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden.

Om 20.15 uur

Basistarief: 19 euro