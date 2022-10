Familie van Yannick Verdyck legt klacht neer tegen politie wegens doodslag: “Onbegrijpelijke actie”

“Met diep verdriet, maar ook met grote verbolgenheid moeten wij machteloos toekijken hoe de nagedachtenis van onze geliefde zoon en broer door sommige personen in de media besmeurd wordt”, klinkt het in een persbericht van de familie. “Hij wordt volstrekt ten onrechte zonder meer beschreven als extreemrechts, racistisch, en zelfs als een gevaar voor onze samenleving.”

“Niets is minder waar, Yannick was een sociaal man, zorgzaam voor zijn familie en vrienden. Als goud- en zilverhandelaar kwam hij in contact met een grote diversiteit aan mensen bij wie hij een hoog aanzien genoot en met wie hij vaak ook vriendschapsbanden had opgebouwd. Hij was een wapenliefhebber en verzamelaar, maar had een onberispelijke reputatie en was daardoor ook voorzitter van een vereniging van sportschutters. Yannick had zijn eigen mening en gedachtegoed, en kwam daar openlijk voor uit, zonder ook maar iemand te willen kwetsen of kwaad te doen.”

“Zijn gewelddadig overlijden ingevolge een voor ons onbegrijpelijke actie van de politie doet vele vragen rijzen. Wij hebben dan ook aan onze raadsman opdracht gegeven om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen wegens feiten van doodslag, en hopen op een objectief en doortastend onderzoek naar de ware toedracht van zijn dood.”