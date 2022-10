Hast-Verpleegkunde nodigt oud-studenten uit

Vrijdag 30 september vonden weer heel wat oud-collega’s elkaar terug op de jaarlijkse oud-studentendag van Hast- Verpleegkunde aan de Salvatorstraat in Hasselt.

Zo'n 40 jaar geleden studeerden deze dames af als verpleegkundigen. Het was voor hen de eerste keer in al die jaren dat ze de school weer bezochten. Dolgelukkig waren ze toen ze onverwachts een rondleiding kregen in het schoolgebouw. Herinneringen aan het internaat en het lesgebeuren werden naar boven gehaald. Eén gedachte deelden ze alvast samen: moesten ze opnieuw 18 jaar zijn en een studiekeuze moeten maken, dan kozen ze opnieuw voor het mooie beroep van verpleegkundige.