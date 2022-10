50 vrijwilligers houden Diepenbeekse straten proper

In 2019 startte de gemeente Diepenbeek met een coachingtraject onder begeleiding van de OVAM om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. Het doel van dit traject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in de gemeente. Naast begeleiding voorziet Mooimakers ook een subsidie. Een van de actiepunten binnen dit traject is het opstarten of verbeteren van een structurele werking voor zwerfvuilvrijwilligers.

Jaarlijks zetten meer dan 50 Mooimakers zich in om van Diepenbeek een propere gemeente te maken. Zwerfvuilvrijwilligers zijn een kostbaar goed. Om hen te bedanken, werd er op zaterdag 1 oktober een bedankingsmoment georganiseerd. Na het dankwoordje van de burgemeester werden alle acties van het coachingstraject aan de aanwezige Mooimakers voorgelegd. Ook de werking van de nieuwe app MijnMooieStraat, om zwerfvuil en sluikstort te registreren, werd toegelicht. Na afloop konden de Mooimakers genieten van een stukje taart en ontvingen ze een bedankje.