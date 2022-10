Familie Casters komt al voor de 40ste keer samen

“De eerste jaren kwamen we nog samen in het ouderlijk huis van Toke en Tieske, bij een van de kinderen of in het vroegere Jeugdparadijs, maar de laatste jaren is zaal De Kemp de vaste ontmoetingsplaats”, klinkt het bij de familie. “In de beginjaren trokken de tantes en nonkels ‘de kar’, maar sinds een tijdje is de organisatiefakkel doorgegeven aan de kleinkinderen. Via een beurtrol organiseren enkele kleinkinderen nu elk jaar een ontspannend programma voor jong en oud. Jammer genoeg waren de weergoden ons dit jaar niet zo gunstig gezind, waardoor de randanimatie letterlijk en figuurlijk in het water viel.”

Een traditie is ook de ruilmarkt waarbij meegebrachte spulletjes vlot van eigenaar veranderen. “Voor het innerlijke wordt uiteraard ook gezorgd”, klinkt het. “Iedereen brengt een schotel, slaatje of gerecht mee zodat er elk jaar een verrassend en gevarieerd buffet ontstaat. En meestal blijft daar weinig van over. Op naar een volgend familiefeest met hopelijk alle leden in een (even) goede gezondheid.”