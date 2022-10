Recordaantal bezoekers voor inspiratieweekend Noord-Limburgse Evangelische Kerken

Op zaterdag 1 oktober was er in het buurthuis in Ellikom een studiedag met als thema 'passie voor het koninkrijk'. De dag werd ‘s avonds in zaal ’t Heem beëindigd met een ‘Praise-avond’ voor jongeren. Het weekend werd op zondag 2 oktober in zaal ’t Heem in Oudsbergen (Meeuwen) afgesloten met heel wat bezoekers - waaronder een aantal christenen uit Oekraïne – tijdens een gezamenlijke dienst binnen het thema 'liefde voor de kerk'. Gastspreker op beide dagen was Martin Koornstra.