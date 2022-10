Twee Vlaamse mountainbikekampioenen bij Optimus Argenta Cycling Team

Voor Jarne Evens (2008) van het Optimus Argenta Cycling Team stond deze wedstrijd met stip aangeduid. Na zijn zege in de manche van Genk had hij immers zijn zinnen gezet op eindwinst van het Vlaams regelmatigheidscriterium. Het bochtige parcours van Ravels leende zich uitstekend tot een tactische wedstrijd waarbij een handvol punten de doorslag gegeven heeft. Zo kon Jarne zijn doel waarmaken en werd hij Vlaams kampioen. Ook Zita Peeters, uitkomende voor hetzelfde team en ook laatstejaars aspirant, had al voldoende voorsprong om zeker te zijn van eindwinst. Zita werd eerder deze zomer ook al Belgisch kampioen.

An Lismont, voorzitster van het team, is blij met het unicum om twee Vlaamse kampioenen in hetzelfde jaar te hebben. “2008 is een sterk vertegenwoordigd jaar in ons team en die maken elkaar alleen maar beter”, zegt An. “Dat geldt eigenlijk voor al onze renners. We haalden trouwens ook een derde plaats met Wietse Slegers (Elite/beloften) en Lennert Goossens (U13) in het eindklassement.”