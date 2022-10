KWB Neeroeteren sluit familiale fietstochten af met koffie en vlaai

Op woensdag 28 september sloot KWB Neeroeteren de familiale zomerfietstochten af. Na een rit van een klein uurtje en net geen 20 kilometer werden de 28 deelnemers uitgenodigd voor koffie met vlaai. In totaal namen 414 fietsers deel aan de tochten.

Vanaf de maand mei tot eind september waren er 18 fietstochten voorzien. De fietstochten gingen telkens door op woensdag, maar werden verdeeld in dag-, namiddag- of avondritten. 16 van deze ritten werden gereden, twee dagritten konden niet plaatsvinden door de weersomstandigheden. De bestemmingen van de fietstochten zijn zeer divers, van de Maaskant tot een stukje Kempen, maar ook in Nederland wordt er regelmatig gefietst.

Het totaal aantal deelnemers van alle fietstochten bedraagt 414 fietsers, wat een gemiddelde bezetting geeft van gemiddeld 25 fietsers per rit. Er namen 58 verschillende personen deel aan een of meerdere fietstochten. Er was één rit met slechts 14 deelnemers, maar naar het ijssalon De 2 Spanten te Oudsbergen fietsten dan weer 36 deelnemers.