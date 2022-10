Nieuw album van Marble Sounds geeft je een warm deken om de donkerste maanden door te komen

Leave a Light On groeide dankzij de Warmste Week van Studio Brussel eind 2013 uit tot een alternatieve kersthit. Bijna tien jaar later hebben die van Marble Sounds hun herkenbare geluid verder uitgediept en verfijnd.

LEES OOK. Waarom de nieuwe plaat van Björk haar fans onvermijdelijk in twee kampen gaat splitsen

Herfstiger danMarble Soundswordt muziek niet. Ligt het aan de donkerbruine stem van Pieter Van Dessel? Of aan het knusse, behaaglijke geluid waarin zijn groep dit gelijknamige vijfde album drenkt? Feit is dat Marble Sounds de eigen grenzen oprekt. Verwacht geen radicale koerswijziging, ook al zet de groep de deur open voor streepjes neoklassiek, wat subtiele elektronica en zelfs een Bulgaars koor.

© RR

Terwijl de entourage zelf Air, Sigur Rós, Nils Frahm en Sufjan Stevens als referenties dropt, horen wij Marble Sounds ook grossieren in sferen waarop The National een patent heeft. In essentie blijft dit een smaakvolle verzameling intieme liedjes, door Van Dessel en co-producer David Poltrock opgebouwd rond drie (!) piano’s en strijkers. De vooruitgeschoven singles Quiet (ook te horen in de finale van de tv-serie Undercover), Never Leave My Heart en Axolotl hadden al een glimp van Marble Sounds’ nieuwe horizonten getoond. Op dit album vormen ze samen met zeven andere songs een warm deken om de donkerste tijd van het jaar mee te trotseren.(gj)

‘Marble Sounds’, Marble Sounds, nu te beluisteren