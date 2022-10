Dit is de regenboogfiets van Remco Evenepoel, met subtiele details: “Legends are built, not born”

Remco Evenepoel (22) komt dinsdag in Binche-Chimay-Binche voor het eerst aan de start van een koers in zijn regenboogtrui. Daar hoort natuurlijk ook een aangepaste fiets bij.

De witte Specialized-fiets van Evenepoel is voorzien van enkele subtiele verwijzingen naar de wereldtitel van onze landgenoot. Zo staat op zijn achtervork de quote “Legends are built, not born”. Op de achterkant van zijn kader en op zijn gps-houder staan de regenboogkleuren. En op de bovenkant van het frame staat te lezen: “World Champ, MMXXII (2022, red.), Remco Evenepoel”.

Rond 12.15 uur begint de Waalse semiklassieker. De renners krijgen een kleine 200 kilometer op het bord met op het einde vijf lokale ronden in de buurt van Binche.

LIVE. Volg de eerste koers van Evenepoel als wereldkampioen hier op de voet!

De wereldkampioenenfiets:

© Raf Hermans

© Raf Hermans

© Raf Hermans