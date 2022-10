Nieuwe Harmonie Lommel bereidt zich voor op Lommel Live

Afgelopen weekend trokken de muzikanten van de Nieuwe Harmonie Lommel een weekendje naar De Winner in Pelt om te repeteren voor het programma van Lommel Live. Dat zal plaatsvinden op vrijdag 11 en zaterdag 12 november in CC De Adelberg.

Tijdens Lommel Live zullen de muzikanten van de Nieuwe Harmonie Lommel samen met een 20-tal solisten uit de regio weer een gevarieerd programma brengen. Naast repeteren was er uiteraard ook tijd voor ontspanning. Zo gingen de muzikanten, ondanks het mindere weer, toch even het bos in, knutselden ze erop los, speelden ze gezelschapsspelletjes en pijnigden ze hun hersenen tijdens een spannende quiz. Ook slapen in stapelbedden en lekker eten maakten deze keer weer deel uit van het weekend. Het was weer een geslaagde editie.

Houd zeker de Facebookpagina van Lommel Live en lokale persberichten in het oog voor meer info over het evenement