Niet voor mensen met hoogtevrees: overlevingsthriller ‘Fall’ bezorgt je instant koude rillingen

Twee vrouwen beklimmen in de woestijn een enorme radiomast die zo aangetast is door roest dat hun daad op een gecamoufleerde vorm van zelfmoord lijkt. — © KFD

Twee vrouwen beklimmen in de woestijn een enorme radiomast die zo aangetast is door roest dat hun daad op een gecamoufleerde vorm van zelfmoord lijkt. Ze raken op grote hoogte vast en kunnen niet meer naar beneden.

Fictiefilms die bij de toeschouwers acrofobie proberen te triggeren, falen meestal door het gebruik van CGI. Als je het ‘bedrog’ niet echt ziet, dan voel je het wel. Denk aan Skyscraper met Dwayne Johnson. In sommige scènes van Mission: Impossible – Ghost Protocol lukte het dan weer wel, omdat Tom Cruise echt wel aan de Burj Khalifa hing.

(lees verder onder de foto’s)

Vooral niet naar beneden kijken: een shot uit ‘Fall’. — © KFD

Grace Caroline Currey aan de top van een enorme radiomast in ‘Fall’. — © KFD

Regisseur Scott Mann was zo slim om in zijn horrorfilm voor het echte ding te gaan: er kwam geen CGI aan te pas en je hebt 100 minuten lang de illusie dat je samen met de protagonisten op een enorme hoogte vertoeft. Het plot mag dan steunen op genreclichés, je zit de hele tijd te duizelen. En hoewel je weet dat de dames in het eerste uur niet veel zal overkomen, geven het constant gekreun van het geoxideerd ijzer en de shots in de diepte je koude rillingen.

‘Fall’ speelt momenteel in de bioscoop