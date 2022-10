Wie anders dan Julia Roberts en George Clooney kunnen komische ‘Ticket to Paradise’ overeind houden

Het is een eeuwigheid geleden dat er nog een screwball comedy in de bioscoopzalen belandde. Extreem lichte kost, maar gelukkig zijn er George Clooney en Julia Roberts.

Screwball is een term uit het baseball waarmee men het tegenovergestelde of de onvoorspelbare versie van een curveball bedoelt. Zo ook is de screwball comedy de onvoorspelbare variant van de meer klassieke komedie. De screwball comedy werd zeer populair in de jaren dertig met Cary Grant, Clark Gable, Katherine Hepburn en Carole Lombard als topsterren en speelde met de battle of the sexes.

Meestal had je een verbaal zeer sterke vrouw die de mannelijkheid van haar potentiële geliefde uitdaagde. Dit subgenre ontstond door de invoer van de censuur in het Hollywood van begin jaren dertig: wat men niet kon tonen, kon men gecamoufleerd laten zeggen. Dat verklaart waarom de screwball comedy minder aantrek had vanaf de jaren zestig. Het genre kwam nog wel terug, vooral in de jaren negentig, maar dan in een zachtere vorm en gefocust op rijke mensen die in idyllische locaties hun probleempjes trachten op te lossen. De scherpte van weleer was dus weg. En toen verdween het genre bijna volledig van de radar.

Ticket to Paradise is de eerste screwball comedy uit Hollywood in lange tijd. Dat heeft te maken met het feit dat de hedendaagse films meer actie- dan verbaal gericht zijn. Maar de voornaamste reden is dat die komedies zo moeilijk om maken zijn. De meeste scenaristen zijn niet in staat tot heel scherpe dialogen én bovenal heb je charismatische hoofdvertolkers nodig die geboren zijn met een perfecte timing.

Flinterdun verhaaltje

Ticket to Paradise blijft braaf terugkeren naar de retro-screwball van de jaren negentig. Het verhaaltje is bovendien flinterdun, ver weg van de relatief complexe intriges van klassiekers zoals His Girl Friday en Bringing Up Baby. Maar je hebt wel George Clooney en Julia Roberts – voor de vierde keer samen op het scherm na Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve en Money Monster – die perfect op elkaar ingespeeld zijn en de film uitermate bekijkbaar maken.

Het duo speelt in Ticket to Paradise een koppel dat jaren geleden van elkaar scheidde. Omwille van hun dochter hebben de twee nog regelmatig contact, al beperkt zich dat tot oeverloos bekvechten. Wanneer het meisje halsoverkop wil huwen met een plaatselijke zeewierboer op Bali (eigenlijk Brisbane in Australië) gaan de alarmbellen af. Uit vrees dat het meisje dezelfde fout zal maken als zij, besluiten de ongeruste ouders naar de exotische locatie te reizen en de trouwplannen te ondermijnen.

Ol Parker, regisseur van de Mamma Mia!-sequel, koos voor een heel zachte aanpak en - beseffende dat zijn verhaaltje heel mager is - liet het gewicht van de film volledig op de blikken en heel waarschijnlijk constante improvisaties van Clooney en Roberts rusten. Zegt Roberts tegen Clooney: “We waren geen negentien jaar gehuwd, slechts vijf jaar.” Clooney: “Ja, maar ik had veertien jaar nodig om te recupereren.”

Op het einde van de film ben je dan ook verbaasd dat je niet afhaakte en zelfs regelmatig gelachen hebt. Dat is nu eenmaal de magie van het zeldzame ras van echte movie stars die geboren zijn met funny bones.

‘Ticket to Paradise’ draait nu in de meeste bioscopen