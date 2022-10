Britse piloot moet gevaarlijke landing afbreken door naweeën van orkaan Fiona

Orkaan Fiona veroorzaakte eind september heel wat schade in Canada. De tropische storm teisterde vijf provincies van het Noord-Amerikaanse land met rukwinden tot 160 kilometer per uur en eiste minstens twee dodelijke slachtoffers. De naweeën van de storm waren ook tot in Europa voelbaar. Zo had een Britse piloot zaterdag alle moeite van de wereld om zijn toestel aan de grond te zetten in de luchthaven van het Engelse Birmingham. De eerste poging moest hij afbreken omdat het te gevaarlijk werd, de tweede keer slaagde hij erin veilig en wel te landen, tot grote opluchting van de passagiers aan boord.