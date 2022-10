Selfie wordt toeriste fataal: jonge vrouw valt van rots in Frankrijk

Het maken van een selfie is een Indiase toeriste dit weekend fataal geworden op een van de krijtrotsen bij het Franse Étretat, een populaire hotspot voor reizigers.

Het lichaam van de 30-jarige vrouw is nog niet gevonden. Daarvoor stond het water bij de bekende kliffen nog te hoog, aldus de dienstdoende officier van justitie. De autoriteiten doen verder onderzoek naar het dodelijke incident.

Het ging dit jaar al twee keer eerder gruwelijk mis tijdens het maken van een foto op de kliffen van Étretat, meldt persbureau AFP. Zo viel in mei een zestiger van de kliffen en in januari overleed een 24-jarige vrouw na een valpartij. De toeristische trekpleister is vooral bekend door schilder Claude Monet (1840-1926) die een kunstwerk maakte van het uitzicht, Coucher de soleil à Etretat.

De man van het slachtoffer bleef na haar fatale val verbouwereerd achter, melden Franse media. Hij is volgens justitie opgevangen door slachtofferhulp en elders ondergebracht.