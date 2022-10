Slachthuizen naar Grondwettelijk Hof tegen strengere straffen voor dierenmishandeling

De slachthuissector en de beroepsfederatie van dierenfokkers stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen een decreet met strengere straffen voor mensen die dieren verwaarlozen of mishandelen. Dat meldt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dinsdag. “Het is niet de eerste keer dat we de strijd voor meer dierenwelzijn moeten voeren tot bij het Grondwettelijk Hof. Ook deze keer zullen we ons beleid vurig verdedigen”, aldus Weyts.

Het Vlaams Parlement keurde in februari een decreet goed dat strengere straffen voorziet voor burgers en bedrijven die dieren mishandelen of verwaarlozen. Het decreet bepaalt onder meer dat dierenbeulen tot 5 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, of zelfs 10 jaar in geval van recidive. Met het decreet hebben rechters ook de mogelijkheid om bedrijven voor langere tijd of zelfs voor altijd te sluiten.

Het decreet wordt nu aangevochten bij het Grondwettelijk Hof door de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV), de Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen (VIP), de Beroepsvereniging voor de Belgische Kalfsvleessector (BVK), een individuele hondenkweekster en Anizoo, de beroepsfederatie van dierenfokkers.

ZIj werpen drie grote bezwaren op. Zo zou het decreet te veel ruimte geven aan rechters. De strengere regels bij ons zouden bovendien een concurrentieel nadeel zijn binnen de Europese markt en de vrijheid van meningsuiting zou geschonden worden omdat Vlaanderen ook strenge straffen voorziet voor verkopers die bedrieglijke publiciteit gebruiken, bijvoorbeeld door foto’s van andere dieren te gebruiken.

“De strengere straffen voor dierenbeulen hebben een enorm draagvlak: ze werden in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd. Dit is een noodzakelijk én legitiem decreet”, zegt Weyts. “In mijn ogen voeren de slachthuizen en de dierenfokkers een achterhoedegevecht. We zullen onze zaak dan ook voluit bepleiten voor het Grondwettelijk Hof.”