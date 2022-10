Balans na stadionramp in Indonesië bijgesteld naar 131 doden: nog 6 mensen bezweken aan verwondingen

Bij de stadionramp en de rellen na afloop van een voetbalmatch in Indonesië zijn nu 131 doden geteld. In een eerdere balans was sprake van 125 doden. Het drama is een van de zwaarste tragedies uit de voetbalgeschiedenis. De zes extra doden bezweken aan hun verwondingen, aldus een verantwoordelijke van de gezondheidsdienst in de stad Malang, waar de tragedie plaatsvond.