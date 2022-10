Joren moet naast het zwembad slapen in ‘Blind Getrouwd’: “Het was een misverstand”

In ‘Blind getrouwd’ moest Joren de nacht doorbrengen naast het zwembad, nadat zijn vrouw Lien de deur van hun kamer had gesloten. “Een misverstand, zei zij. “Als je me dat nog eens lapt, komt het niet goed”, zei hij.

Nadat de twee terugkeerden van een daguitstap, kon Joren ’s avonds zijn kamer niet meer in. “Lien had de kaart van de deur, en ik dacht dat ze me via het schuifdeur ging binnen laten”, legde hij de volgende ochtend uit. “Niet dus. Ik heb aan de deur zitten trekken, maar die ging niet open. Uiteindelijk heb ik op een bedje naast het zwembad geslapen met twee handdoeken als donsdeken.”

Lien beweerde dat het schuifraam wel degelijk open was, dat ze dat had geroepen naar Joren, en noemt het “miscommunicatie. “Leugen nummer één is een feit”, reageert Joren daarop. “Allez, je denkt toch: ‘Samen uit, samen thuis’? Je gaat toch eens kijken: waar is mijn man? Ik heb er mijn typisch komische schwung aan gegeven, maar ik had wel iets van: ‘Als je me dat nog één keer lapt, komt het niet goed’.”