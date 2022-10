Australië voegt vijftien nieuwe soorten toe aan lijst met bedreigde dieren, waaronder wallaby

Australië heeft dinsdag vijftien planten en dieren toegevoegd aan de lijst met bedreigde soorten, waaronder een kleine wallaby. Bedoeling is om op die manier het totale uitsterven van dier- en plantensoorten een halt toe te roepen.

De Australische regering kondigde een tienjarenplan aan om 110 prioritaire soorten en 20 plaatsen te beschermen tegen verdere achteruitgang. Tot de vijftien nieuwe bedreigde soorten behoren de kleine parmawallaby, die wordt bedreigd door bosbranden en roofdieren, de giftige grijze slang uit Queensland en een kleine vleugelloze sprinkhaan, die kwetsbaar is door droogte en frequente natuurbranden.

Veel van de unieke soorten in Australië dreigen uit te sterven omdat hun habitat kleiner wordt door menselijke activiteiten en extreme gebeurtenissen, zoals de bosbranden van 2019-2020, aldus biodiversiteitsgroepen. De branden hebben al 5,8 miljoen hectare in Oost-Australië verwoest en de dood of verplaatsing van één tot drie miljard dieren veroorzaakt.