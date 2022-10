Geitenmarkt is Breese folklore: “Maar de geiten mogen niet meer mee op café”

“De geitenmarkt is een ludieke vertoning met veel kolder en plezier, maar met respect voor het dierenwelzijn”, vertelt geitenboer Leike Peeters. “71 jaar geleden begon dit als een echte geitenmarkt waar dieren verkocht weren, maar vandaag de dag is het een onverwoestbare traditie, echte Breese folklore. Het enige verschil met 71 jaar geleden is dat de geiten toen mee op café trokken in de namiddag. Dat mag nu niet meer!”

Na een dipje lokt de geitenmarkt de laatste jaren weer steeds meer belangstellenden en ook het aantal deelnemende ‘geitengroepen’ neemt toe. Het was dan ook over de koppen lopen op de Nieuwstad. De geitenboeren hadden zoals altijd ook aandacht voor de Breese actualiteit: dit jaar vroegen ze zich af waar ze met hun afval naartoe moeten nu het containerpark van Bree dicht is. (pabr)