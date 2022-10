Geen realityshows meer voor Astrid Coppens: “Ik wil nu privacy”

Om de zes maanden krijgt Astrid Coppens (39) een aanbieding voor een realityshow over haar leven, zegt ze deze week in Story. “Maar nu ik in België woon, wil ik privacy. Ik ben gelukkig met mijn gezin en wil dat niet verknoeien.”

Astrid Coppens gaf een dubbelinterview met haar broer Laurens (41). De twee vertellen dat ze elkaar momenteel zeer weinig zien. Nu pas waren ze voor het eerst weer samen, sinds de coronalockdowns. Astrid Coppens zegt dat er wel plannen waren om samen met haar ouders naar Los Angeles te reizen waar Laurens en zijn vrouw Roos wonen maar met de tweede zwangerschap vliegt ze liever niet.

Over de tweede zwangerschap praat ze open: “Het gaat goed maar het is toch wel zwaarder dan de eerste zwangerschap. Ik heb nu veel sneller die buik gekregen en het is ook een zwaarder kind waardoor ik meer last heb aan mijn onderrug. Ik kan niet lang rechtstaan of wandelen. Ik slaap ook slecht omdat die buik in de weg zit.’”

Laurens Coppens en Roos Vandekerckhove — © DBA

Astrid Coppens is van plan - als haar lichaam het toelaat - twee weken na de bevalling al voor tv te werken. Wat juist, wil ze nog niet zeggen. Ze is ook al bezig met de nieuwe collectie voor heet kledinglijn Astrid Black Label, waarvoor fotoshoots gepland staan en waarnaar ze eventueel de baby zal meenemen “want ik wil borstvoeding geven.”

Los Angeles

Haar broer Laurens blijft in Los Angeles wonen. Vooral omdat het werk van zijn partner Roos locatiegebonden is. Over dat werk zegt hij dit in Story: “Roos is een content creator op het vlak van fashion, beauty en lifestyle. Eigenlijk een influencer maar dat woord gebruik ik niet graag.”

Laurens zelf werkt voor een firma die meubilair ontwerpt voor home theaters. Het koppel heeft pas zijn huis laten renoveren.