Minister Brouns lanceert Digibank: “Mensen met digitale achterstand kans geven om bij te benen”

Dinsdagmorgen lanceerde minister van Werk Brouns de Digibank in Borgloon. Hij deed dat tijdens een werkbezoek aan het Haspengouwse project ‘DIGbij’. Het is de eerste in een reeks van 16 digibanken, verspreid over gans Vlaanderen, die werd geactiveerd. De Digibanken gaan mensen die digitaal achtergesteld zijn toegang geven tot IT-materiaal en hen opleiden om hun digitale vaardigheden te versterken. Minister Brouns verduidelijkt: “Ik wil een antwoord bieden op de digitale kloof in onze samenleving. Het hebben van digitale vaardigheden is immers cruciaal om mee te blijven in de snel veranderende samenleving waar we vandaag in leven. Met de Digibanken gaan we lokale partnerschappen aan om zo laagdrempelig mogelijk mensen te bereiken die het nodig hebben om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Ik roep de lokale besturen op om het voorbeeld van DIGbij te volgen en mee projecten in te dienen.”

Digihelper

DIGbij in Borgloon bestaat uit een team van brugfiguren die worden opgeleid tot digihelper. Zij gaan tot bij de mensen thuis om inzicht te krijgen in hun noden en hen verder te helpen. De e-bakfiets, uitgerust met wifi, laptops en tablets, biedt de digihelper alle praktische ondersteuning. “Ons project bestrijkt de 4 gemeenten Borgloon, Tongeren, Heers en Wellen”, zegt projectcoördinator Sanne Vander Beken. “We gaan tot in wijkhuizen, kerndorpen en bij organisaties en verenigingen. DIGbij richt zich vooral op gezinnen waar niemand werkt, nieuwkomers, jongvolwassenen en alleenwonende ouderen. In een uitgestrekte landelijke regio zoals hier in Haspengouw, met voor ons project meer dan 57.000 inwoners en 45 deelgemeenten, is het belangrijk om het digitale aanbod mobiel te maken, en zo dichtbij (DIGbij) de mensen zelf te brengen. De digibank zal daarom meerdere digipunten hebben die open en vrij toegankelijk zijn. We voorzien naast een uitleendienst voor laptops en tablets ook een plaats voor opleiding in digitale vaardigheden en mediawijsheid.”

In heel Limburg komen er op nog 4 plaatsen Digibanken van waaruit een bepaalde regio wordt bediend. Dat is voorlopig al het geval in Beringen, Sint-Truiden, Regio Noord-Limburg (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Pelt en Peer) en in Heusden-Zolder. Minister Brouns hoopt dat er nog vele lokale besturen gaan aansluiten.

Rudi De Cock