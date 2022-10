Topterrorist Assadi mag uitgeleverd worden: rechter heft verbod op om Iraanse gevangenen te ruilen tegen opgesloten Belg

Het hoofd van de Iraanse spionnen in Europa, Assadollah Assadi, mag geruild worden tegen de in Iran opgesloten landgenoot Olivier Vandecasteele. De omstreden “Iran-deal” wordt niet van tafel geveegd, beslist de Brusselse rechtbank. Wordt de topterrorist binnenkort uitgeleverd, ondanks grote internationale commotie en binnenlandse onlusten?

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg verbiedt ons land niet om de veroordeelde Iraanse diplomaat Assadollah Assadi uit te leveren aan Iraanse autoriteiten. “De rechter heeft de vraag van de eisers ongegrond verklaard,” zegt meester Chloë Georgiev, die de belangen behartigt van de in Iran opgesloten Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele. In theorie kan Vandecasteele nu worden geruild met Assadi, in het kader van de zogenaamde Iran-deal, het protocol dat België en Iran hebben afgesloten over de overdracht van veroordeelde gevangenen. De deal is omstreden en zorgde politiek maar ook internationaal voor beroering. Ook de Verenigde Staten wil Assadi bijvoorbeeld berecht zien.

Olivier Vandecasteele zit al meer dan tweehonderd dagen uitzichtloos in een Iraanse cel.

Diplomaat, maar vooral terrorist

Vorig jaar werd Assadi in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij een verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs. In juli van dit jaar zette de Kamer van Volksvertegenwoordigers het licht op groen voor de zogenaamde ‘Iran-deal’, waardoor ons land en Iran gevangenen kunnen uitwisselen. Door die overeenkomst kan de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele worden geruild met Assadi, die momenteel in de gevangenis van Beveren verblijft.

Betancourt en co bijten in zand

Een aantal partijen, waaronder Ingrid Betancourt en de Nationale raad voor het Verzet in Iran vochten de mogelijke uitlevering van Assadi aan de Iraanse autoriteiten aan in een kortgedingprocedure. Het hof van beroep gaf hen gelijk en legde ons land een tijdelijk verbod op, dat gold totdat de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een uitspraak op tegenspraak deed.

Maandag raakte bekend dat de rechtbank de vraag van de eisers ontvankelijk, maar niet gegrond heeft verklaard. De rechter verbiedt de regering dus niet om Assadi uit te leveren. De boezemvriend van Vandecasteele bevestigt het nieuws. De eisers kunnen nog beroep aantekenen, maar die procedure is niet opschortend. Of Assadi snel uitgeleverd wordt, blijft afwachten. Het blijft afwachten of er nieuwe protestmarsen tegen zijn uitlevering zullen komen. Ook de hoogst onrustige situatie in Iran zelf speelt ongetwijfeld mee.