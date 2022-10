Belgisch gezin heeft gemiddeld tien ongebruikte elektrotoestellen rondslingeren

Van de 95 elektrotoestellen die een gemiddeld Belgisch gezin in huis heeft, worden er tien niet meer gebruikt. Samen gaat het om 49 miljoen elektrische apparaten die doelloos rondslingeren, zo blijkt uit een nieuwe studie die Recupel dinsdag publiceert. De organisatie die verantwoordelijk is voor het inzamelen en recyclen van elektrische en elektronische apparaten roept daarom op om ze weg te schenken of te recyclen om de grondstoffen te recupereren.