Drie kandidaat-voorzitters bij DéFI

Huidig DéFI-voorzitter François De Smet is kandidaat om zichzelf op te volgen. — © Belga

Naast Kamerlid De Smet zijn ook Pascal Goergen, voorzitter van de Waalse partij-afdeling en schepen in het Waals-Brabantse Graven, en Brussels parlementslid Michaël Vossaert kandidaat-voorzitter. Die laatste is ook fractieleider voor DéFI in het parlement van de Franstalige gemeenschap en voorzitter van de Brusselse afdeling van DéFI.

De namen zijn maandagavond goedgekeurd door de kiescommissie van de partij. Er wordt begin december ook een nieuwe secretaris en nieuwe voorzitters voor de regionale partijafdelingen gekozen.