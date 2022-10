Hasselt

Het verkeer op de Hasseltse Grote Ring zit - nog meer dan anders - strop na een ongeval op het kruispunt van de Gouverneur Roppesingel en de Luikersteenweg. Dinsdagochtend iets voor 7 uur botsten daar twee auto’s. Een voertuig kwam op z’n dak terecht. De inzittende moest uit het wrak worden gehaald. Meer informatie over of er al dan niet iemand gewond raakte, is er nog niet. mm