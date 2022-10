Noord-Korea vuurt voor het eerst sinds 2014 ballistische raket af over Japan: “Serieuze bedreiging voor internationale vrede”

Noord-Korea heeft maandagnacht opnieuw een ballistische raket gelanceerd, voor de vijfde keer in een week tijd. Voor het eerst sinds 2014 vloog die raket ook over Japan heen. Japan vroeg de inwoners van twee regio’s zelfs om te evacueren en naar schuilkelders te gaan. Volgens Hirokazu Matsuno, de kabinetschef van de Japanse regering gaat het om “een serieuze bedreiging voor de internationale vrede”.

“Noord-Korea lijkt een raket te hebben gelanceerd. Gelieve te evacueren naar gebouwen of ondergronds”, zei de regering in een alarm om 7.29 uur (00.29 uur Belgische tijd). Volgens de publieke omroep NHK geldt het alarm voor twee regio’s in het noorden van het land.

Volgens de regering in Tokio vuurde Noord-Korea een raket af in de richting van het eiland Hokkaido in het uiterste noorden van Japan en de noordoostelijke prefectuur Aomori, meldde het persbureau Kyodo. Volgens de premier vloog de Noord-Koreaanse raket waarschijnlijk over Japan.

Noord-Korea testte zaterdag nog twee raketten. Het was de vijfde raketlancering in een week tijd. De opeenstapeling van rakettesten door Noord-Korea wordt door experts gezien als een reactie op de recente manoeuvres op zee door Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegdekschip ‘USS Ronald Reagan’ nam ook deel aan de vierdaagse marineoefeningen. Het was de eerste keer dat een Amerikaans vliegdekschip werd ingezet in Zuid-Korea in bijna vier jaar tijd.