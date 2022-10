Ex-Miss België Joke Van de Velde (42) verliest haar oudere zus Belinda (55): “We missen jou”

Volgens het weekblad moest Van de Velde onlangs last minute forfait geven voor de presentatie van een evenement “wegens een onverwacht sterfgeval in de familie”. Het gaat om Belinda, de oudere zus van de voormalige Miss België. Het is niet bekend hoe de vrouw stierf. “Voor altijd mijn grote zus! We missen jou en blijven met veel liefde aan jou denken, zus”, schrijft Van de Velde op Instagram.

De zussen hadden naar verluidt lange tijd minder contact, maar die band was hersteld sinds de geboorte van Luca, het zoontje van Van de Velde, in februari 2021. Haar zus was meter van het jongetje.