Noord-Korea steunt Russische annexatie van Oekraïense bezette gebieden

Vorige week kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat Moskou vier regio’s in Oekraïne had geannexeerd na door Rusland georganiseerde referenda in die gebieden.

De VS en andere westerse landen noemden de referenda een schijnvertoning en beloofden de annexatie nooit te zullen erkennen.

Maar de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jo Chol Su, verdedigde de referenda als volkomen legitiem. “Een overweldigende meerderheid van de kiezers steunde de integratie met Rusland”, zei Jo in een verklaring, volgens staatspersbureau KCNA.

Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland.