Groen: “Jaarlijks sterven miljoenen dieren in veeteeltbedrijven, nog voor het slachthuis”

Volgens Groen sterven in Vlaanderen jaarlijks miljoenen dieren in veeteeltbedrijven nog voor ze het slachthuis bereiken. Vlaams parlementslid Meyrem Almaci wijst het systeem van intensieve veeteelt met de vinger. Dat systeem is volgens haar “helemaal ontspoord”. Almaci wijst ook op het hoge kostenplaatje. Zo kost de ophaling van kadavers de Vlaming jaarlijks meer dan 7 miljoen euro.

Groen heeft berekend dat er in de Vlaamse veeteelt jaarlijks meer dan 3 miljoen dieren sterven nog voor ze naar het slachthuis gevoerd worden. Hoe komt de partij aan dat cijfer? Volgens de Vlaamse groenen werden er vorig jaar 550.000 varkens, 110.000 runderen en 35.000 schapen en geiten opgehaald. Daarnaast was sprake van 55.000 ‘tonnen’ met dood pluimvee, waarbij er in één ton 50 tot 200 kilogram kan zitten. Met een gewicht van 2 kilogram per kip, komt de berekening van Groen uit op 2,7 miljoen pluimveedieren.

Volgens Meyrem Almaci ligt de sterftegraad bij de dieren hoog, met bijvoorbeeld 6 procent bij kippen en 17 procent bij biggen. “De situatie is zo scheefgegroeid, dat waanzinnige percentages uitval nog voor de slacht als normaal beschouwd worden”, meent Almaci. “Dat druist in tegen onze overtuiging dat elk dier moet kunnen opgroeien en leven in diervriendelijke omstandigheden.”

De hoge sterftegraad kost de Vlaming volgens Almaci ook “handenvol geld”. Zo gaat er jaarlijks 7,4 miljoen euro naar de ophaling van de kadavers.

Hervorming

De cijfers tonen volgens Almaci aan dat “de industriële veeteelt niet houdbaar is” en dat de regering-Jambon het huidige landbouwmodel moet durven te hervormen. Groen heeft daar naar eigen zeggen ook al voorstellen rond gedaan. “Het is hoog tijd dat de regering-Jambon deze mistoestanden aanpakt en zorgt voor een verbetering van het welzijn van alle dieren in Vlaanderen”, besluit Almaci.