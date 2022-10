Protesten Iran: Biden kondigt extra sancties aan

“Wij zullen Iraanse functionarissen ter verantwoording blijven roepen en het recht van Iraniërs om vrij te protesteren steunen.” Biden zei dat hij “zeer bezorgd” was over berichten over steeds gewelddadiger optreden tegen vreedzame demonstranten in Iran. Er zouden al minstens 133 doden gevallen zijn.

Op de Sharif-universiteit in de Iraanse hoofdstad Teheran hebben veiligheidstroepen maandagavond massaal geweld gebruikt tegen studenten die demonstreerden tegen het repressieve islamitische systeem, zo melden lokale media.

De protesten kwamen er na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini midden september. De zedenpolitie had de jonge vrouw gearresteerd vanwege haar vermeende “on-islamitische kledij”. Wat er daarna met Amini gebeurde, is onduidelijk. Ze raakte in een coma en stierf op 16 september in het ziekenhuis. Critici beschuldigen de zedenpolitie ervan geweld te hebben gebruikt; de politie verwerpt dat. Sinds de dood van de vrouw hebben duizenden in het hele land gedemonstreerd tegen de repressieve koers van de regering.

Na de dood van Amini had de Amerikaanse regering al sancties opgelegd aan de Iraanse zedenpolitie en aan hoge veiligheidsfunctionarissen.