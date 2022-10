Coronabesmettingen en opnames nemen fors toe: herfstgolf zet zich door

Het aantal geregistreerde besmettingen met Covid-19 en het aantal ziekenhuisopnames stijgen fors. De herfstgolf, die volgens viroloog Steven Van Gucht vorige week is ingezet, zet zich door. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 24 en 30 september werden dagelijks gemiddeld 2.823 coronabesmettingen geregistreerd, een stijging met 26 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen.

Per dag werden gemiddeld zo’n 12.700 tests afgenomen. Daarvan was 23 procent positief.

In diezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 3,9 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een stijging met 42 procent.

Tussen 27 september en 4 oktober werden per dag gemiddeld 94,3 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 28 procent op weekbasis.

Er liggen momenteel 1.294 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging met 39 procent tegenover een week eerder. Van hen liggen 74 mensen op een afdeling intensieve zorg (+32 procent).

Twee weken geleden zei Sciensano dat wetenschappelijke modellen aangeven dat er een nieuwe golf van Covid-19 kan worden verwacht tegen half oktober.