FULL Hasselt stuurt kapitein Sven Sleypen door: “Om te brede kern af te slanken”

Sven Sleypen van eersteklasser FULL Hasselt maakte maandagavond op social media bekend dat hij de club per direct moet verlaten. Opvallend want Sleypen is al jaren een vaste waarde en de aanvoerder. “Dit doet pijn na vier mooie jaren, waarin ik ook kapitein werd”, aldus de Kortessemnaar. “Dit ga ik even moeten laten bezinken.”

Voor de reden van zijn vertrek voelden we voorzitter Roberto Fernandez-Guillen aan de tand. “Geloof mij, dit doet mij ook pijn”, reageert de preses. “Sven is een topkerel, met veel kwaliteiten en een belangrijke rol voor de groep en de sfeer. Maar op dit niveau moet je soms ook onpopulaire maatregelen nemen. En dat heb ik nu gedaan. Eigenlijk had ik voor het seizoen bij de technische staf al aangedrongen op een kleinere kern. Tien veldspelers die allemaal minuten willen maken is te veel. De technische staf wilde toen geen keuze maken.”

“Na één maand competitie en slechts 3 op 12 heb ik maandag opnieuw met hen samengezeten en het probleem opnieuw op tafel gelegd”, vervolgt Fernandez-Guillen. “Mijn vrees voor het seizoen is uitgekomen. De minuten worden verdeeld onder tien spelers, terwijl sommige net veel minuten nodig hebben om hun beste niveau te halen. De breedte van de kern werkt zo tegen ons. Of het financiële plaatje ook een rol speelt? We kunnen iedereen betalen, hoor. Maar natuurlijk loopt de som ook op als je tien veldspelers, twee keepers en een uitgebreide technische staf moet betalen. Dit was ook niet zo ingecalculeerd.”

Uiteindelijk werd Sleypen de enige pineut. “Dat is geen persoonlijk keuze. Uiteindelijk gaven zijn leeftijd - hij is 33 - en zijn blessuregevoeligheid de doorslag. Want laat duidelijk zijn dat Sven zeker niet de minste was in het competitiebegin. Andere spelers zijn echter jonger en we zien bij hen nog veel groeipotentieel.”