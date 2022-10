De vinvis zoals die in het station van Hasselt werd tentoongesteld in 1952. — © RR

Vorige zondag spoelde het kadaver van een vinvis aan in Westkapelle en dat trok veel bekijks op het strand. Zeventig jaar geleden kon het straffer: in 1952 kwam een vinvis van 60 ton op tournee langs stations in Limburg.