‘Undercover’-bedenker Nico Moolenaar haalt als eerste in Benelux exclusieve deal met Netflix binnen

Het begon op een camping in Limburg, het eindigt in de kantoren van Netflix. Nico Moolenaar (36), de bedenker van de succesreeks ‘Undercover’ en de spin-off ‘Ferry’, heeft een deal gesloten met de streamingreus. De komende jaren werkt hij exclusief voor het platform. Het is de eerste keer dat Netflix zo’n deal sluit in de Benelux.

We hoeven je niet uit te leggen dat Undercover, de politieserie met Tom Waes als stoere undercoveragent, een schot in de roos was. De kans is immers groot dat je de serie zelf maar al te goed kent. Ze schoot in 2019 uit de startblokken, het – voorlopig – laatste seizoen dateert van begin dit jaar. De best scorende afleveringen wisten meer dan anderhalf miljoen kijkers naar de buis te lokken, en dat waren alleen nog de uitzendingen op Eén.

Nico Moolenaar (tweede van links) met de cast & crew van ‘Undercover’ op de rode loper van Canneséries. — © ISOPIX

De reeks werd immers in samenwerking met Netflix gemaakt en wist zo ook in het buitenland een groot publiek te bekoren. “Het eerste seizoen van Undercover was bij de release op Netflix in 2019 de best bekeken productie van het jaar in Nederland en is sindsdien uitgegroeid tot een internationaal succes”, klinkt het bij de streamer. Zo werd de reeks vertoond op het festival Canneséries en won ze op het Seriencamp Festival in München de publieksprijs. Logisch dus, dat bedenker Nico Moolenaar nu aan boord wordt gehaald om nieuwe verhalen te bedenken.

Fictie van eigen bodem

Moolenaar verdiende zijn strepen als scenarist bij Aspe, Vermist en Spitsbroers, maar scoorde met Undercover zijn eerste wereldhit. “Dit onderstreept onze ambitie om meer lokale content naar de regio te brengen”, zegt Antoinette Beumer, director local language originals Benelux. Waaruit we dus mogen afleiden dat Moolenaar zich voornamelijk zal bezighouden met Nederlandstalige fictie. Netflix wil immers meer inzetten op lokale programma’s. Niet enkel in de Benelux, maar ook in andere werelddelen.

“Met onder meer Undercover en Ferry heeft Nico al bewezen dat zijn series grote hits worden en een breed publiek aanspreken.” Ferry, dat is de prequelfilm die in 2021 meteen op Netflix te zien was. Ze draaide rond slechterik Ferry Bouman, het populaire van Frank Lammers dat binnenkort ook een eigen serie krijgt.

Voor Moolenaar nieuwe verhalen bedenkt, werkt hij nog mee aan de ‘Undercover’-prequel ‘Ferry’, met Frank Lammers in de hoofdrol. — © © Jo Voets

Wat Moolenaar precies zal maken, moet de toekomst dus nog uitwijzen. Wel liet hij al optekenen dat hij Piet Matthys en Bart Uytdenhouwen, met wie hij samen aan de scenario’s van Undercover schreef, meeneemt naar zijn nieuwe writer’s room. “Dit voelt als de volgende logische stap in mijn carrière”, liet hij maandag optekenen. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg en kijk ernaar uit om samen met hen nieuwe verhalen en personages te creëren die de wereld kunnen veroveren.”