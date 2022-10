Kim Kardashian krijgt boete van miljoen dollar na reclame voor cryptomunt

Kim Kardashian moet 1,26 miljoen dollar betalen wegens het maken van reclame voor een cryptomunt. De Amerikaanse toezichthouder op de beurzen heeft dit besloten omdat de realityster het betaalmiddel “onrechtmatig” had aangeprezen, melden Amerikaanse media.

Kardashian zou reclame hebben gemaakt voor de cryptomunt op sociale media, maar niet hebben aangegeven dat ze daarvoor betaald werd. De zaak is volgens de Securities and Exchange Commission een “herinnering dat als beroemdheden of influencers beleggingsmogelijkheden zoals cryptomunten aanprijzen, dat niet betekent dat dit de beste producten zijn voor alle investeerders”.

Het bedrag dat de realityster moet betalen bestaat uit de 260.000 dollar die ze kreeg voor de reclame, plus een boete van een miljoen dollar. Daarnaast helpt Kardashian met het onderzoek naar door beroemdheden gepromote cryptovaluta’s.