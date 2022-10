Lizzo komt in 2023 naar Sportpaleis

Het concert maakt deel uit van haar The Special Tour, waarmee de hitsensatie momenteel toert de Verenigde Staten. Daarna komen er shows in vijftien Europese steden. Vlak voor de coronacrisis, in 2019, stond Lizzo al eens op een Belgisch podium. Ze zorgde toen voor een wervelende show in de Barn-tent op Rock Werchter.

Datzelfde jaar brak Lizzo, die zich met haar soulvolle stem in haar muziek uitspreekt over onderwerpen als racisme en bodypositivity, helemaal door met haar derde plaat Cuz I love you, waarmee ze drie Grammy Awards won. Momenteel is ze te zien in haar eigen realityshow Lizzo’s watch out for the big grrrls. De ticketverkoop voor het Sportpaleis start vrijdag om 12 uur via livenation.be.